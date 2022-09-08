Mersin'de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Yenişehir ilçesinde park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Buğra Petek idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet İsmet İnönü Bulvarı'nda park halindeki araca çarptı.

Motosiklet sürücüsü Petek hayatını kaybetti.

Buğra Petek'in Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu olduğu öğrenildi.

Petek'in cenazesi yarın Muğdat Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



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