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Mersin'de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

08.09.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Yenişehir ilçesinde park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Buğra Petek idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet İsmet İnönü Bulvarı'nda park halindeki araca çarptı.

Motosiklet sürücüsü Petek hayatını kaybetti.

Buğra Petek'in Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu olduğu öğrenildi.

Petek'in cenazesi yarın Muğdat Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Mersin kaza motosiklet kazası

Mersin Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
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Sabah
06:11
Öğle
12:44
İkindi
16:19
Akşam
19:08
Yatsı
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