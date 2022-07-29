YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlı adliyede

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlı adliyede

29.07.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlı adliyede

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş'un da bulunduğu 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 31 zanlıdan gözaltına alınan 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 21 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 10 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri, dün, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin'in de arasında olduğu 21 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasındaMersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında
Samsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladıSamsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yüz Yüze 100 Gün" programında konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yüz Yüze 100 Gün" programında konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Mersin hdp operasyon

Mersin Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:37
Öğle
12:53
İkindi
16:41
Akşam
19:59
Yatsı
21:27
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkasını göre bir daha baktı! Tangalı pantolonu...

Arkasını göre bir daha baktı! Tangalı pantolonu...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.