Mersin'de pompalı tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fakılar Mahallesi'nde kafeterya işleten M.S. (32) ile kıraathane sahibi E.A. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
M.S'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu E.A. ile D.E. (55) ve E.K. (29) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan zanlı, adresini belirleyen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
M.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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