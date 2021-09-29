Mersin'de ruhsatsız balık avlanan gemiye 16 bin 366 lira ceza

MERSİN (AA) - Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye 16 bin 366 lira ceza verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmayan bir gemide balık avlandığı tespit edildi.

Gemiye, 16 bin 366 lira ceza uygulandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz