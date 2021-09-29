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  4. Mersin'de ruhsatsız balık avlanan gemiye 16 bin 366 lira ceza

Mersin'de ruhsatsız balık avlanan gemiye 16 bin 366 lira ceza

29.09.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ruhsatsız balık avlanan gemiye 16 bin 366 lira ceza

MERSİN (AA) - Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye 16 bin 366 lira ceza verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmayan bir gemide balık avlandığı tespit edildi.

Gemiye, 16 bin 366 lira ceza uygulandı.

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