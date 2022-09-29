Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen diş kliniği mühürlendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri Şevket Sümer Mahallesi'nde diş kliniği olarak kullanılan işletmede inceleme yaptı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, kapatılarak mühürlendi. Ekipler, tıbbi cihazlar ile ilaçlara el koydu.

İş yerinin yabancı uyruklu sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

