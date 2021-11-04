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Mersin'de sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisini darp iddiasına gözaltı

04.11.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanları olayı protesto etti

MERSİN (AA) - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yeğenini tedavi eden sağlık çalışanı ile kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini darbettiği ileri sürülen hasta yakını gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, hastanenin çocuk acil servisinde görevli hemşire Burak E, tedavi ettiği bir çocuğun amcası tarafından darbedildi. Olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Süleyman D. de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Burak E'nin "beyaz kod" vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, hasta yakınını gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Burak E'nin, el parmaklarından birinin kırıldığı belirlendi.

Darp raporu alan hemşire ve güvenlik görevlisi, şüpheli hakkında şikayette bulundu.

- Sağlık çalışanları olayı protesto etti

Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanlığı öncülüğünde hastane önünde toplanan bir grup sağlık çalışanı, meslektaşlarının darbedilmesine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Hasan Özer, hasta yakınının saldırısıyla yaralanan sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi gerektiğine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinde hasta yakını tarafından sağlık çalışanı üyemiz ve güvenlik personelimiz şiddete uğramış, menfur saldırı sonucu üyemizin parmağı kırılmıştır. Her iki çalışanımıza ve camiamıza geçmiş olsun. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişiyi esefle kınıyor, en ağır cezai işlemin uygulanmasını tüm yetkili mercilerden talep ediyoruz. Şifa dağıtan ellere saldırıda bulunanların tutuklu yargılanmasını ve bir daha sağlık hizmeti almaya gelirken kolluk kuvvetleri nezaretinde getirilmesini istiyoruz."

Sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından bir süre alkışla tempo tutarak olaya tepki gösterdi.

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