Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Mersin'de "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesinde ikamet eden B.G, V.G.A, C.Ö, R.H. ve T.E'nin dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Bu kişiler adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlılardan B.G'nin "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan çok sayıda kaydının olduğu ve arandığı belirlendi.

Şüphelilerden dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 14 bin lira ile çok sayıda banka kartı, cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen cep telefonlarındaki incelemelerde, sazan sarmalı yöntemiyle "cinsel şantaj dolandırıcılığı" ve "kapora dolandırıcılığı" yaptığı tespit edilen zanlıların, 12 kişiden toplam 1 milyon 384 bin 500 lira haksız kazanç elde ettiği saptandı.

Soruşturma kapsamında, dolandırıcılığa ilişkin müracaatı olmayan müştekilerle irtibat kurularak gerekli çalışmalara başlandığı bildirildi.





