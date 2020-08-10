Mersin'de şelalenin düştüğü suya giren iki çocuk boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde serinlemek için şelalenin düştüğü suya giren iki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Gürbüz (15) ve Mustafa Atik (13) Narlı Mahallesindeki şelaleye geldi.

Burada serinlemek için suya giren Gürbüz ve Atik, bir anda çırpınmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri geldi.

Sudan çıkarılan Gürbüz ve Atik, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen iki çocuğun da hayatını kaybettiği belirlendi.

