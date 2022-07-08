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Mersin'de semt pazarındaki kavgaya karışan 5 zanlıdan biri tutuklandı

08.07.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de semt pazarındaki kavgaya karışan 5 zanlıdan biri tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga nedeniyle gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcılar arasında çıkan ve biri çocuk 10 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. tutuklandı, M.Ç, F.A, Y.A. ve İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus ilçesinde dün, semt pazarında, pazarcılar arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen, tüfek ve bıçağın kullanıldığı olayda alışveriş yaptıkları sırada saçmaların isabet ettiği biri çocuk 10 kişi yaralanmıştı.

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Gözaltı Mersin Tarsus semt pazarı

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