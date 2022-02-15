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Mersin'de serada üretilen kapya biberin hasadı başladı

15.02.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de serada üretilen kapya biberin hasadı başladı

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde, örtü altında yetiştirilen kapya biber kilogramı 10-14 liradan satılıyor.

İlçede, salçalık ve kırmızı biber olarak da bilinen kapya biberin seralarda hasadı başladı.

Üreticiler tarafından özenle toplanan biberler, sandıklara yerleştirildikten sonra kamyonetlere yüklendi.

İlçedeki 1,5 dönüm serasında üretim yapan Adem Keskin, domatesin girdi maliyetlerinin artmasının ardından bibere yöneldiğini belirterek, "Hasadına başladığımız biberden yaklaşık 10 ton mahsul bekliyorum. Yaklaşık 150 bin lira gelir hedefliyoruz. Benim gibi emekli bir insana göre çok iyi gelir." dedi.

Keskin, ürünün alıcı bulmasının kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Biberin kilogramı bu yıl 10-14 liradan alıcı buluyor. Yetiştirdiğim ürünün para etmesinden dolayı çok mutluyum. Burada biber yerine domates ya da limon yetiştirseydim bu geliri elde etme şansım yoktu." diye konuştu.

İlk mahsulleri çevre iller ile İstanbul ve Ankara'ya gönderdiklerini aktaran Keskin, çiftçilere bu ürünü yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

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