Mersin'de silahlı kavgada bir kişi öldü

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Ferhat Kızılyel (22) ile İ.K. (25) arasında Bolatlı Mahallesi'nde bir kahvehanede tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.K. yanında bulundurduğu silahla Ferhat Kızılyel'e ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ferhat Kızılyel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kızılyel'in cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan İ.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

