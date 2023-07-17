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Mersin'de silahlı kavgada bir kişi öldü

17.07.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Ferhat Kızılyel (22) ile İ.K. (25) arasında Bolatlı Mahallesi'nde bir kahvehanede tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.K. yanında bulundurduğu silahla Ferhat Kızılyel'e ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ferhat Kızılyel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kızılyel'in cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan İ.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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