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Mersin'de silahlı kavgada bir kişi öldü

AA AA
25.12.2024 11:48
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde A.E. (23), M.A. (21) ile aralarında husumet bulunan M.B.T. (20) ve yanındaki kişi tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan ve tabancanın da kullanıldığı kavgada A.E. ve M.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri M.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirdi. Bacağından yaralanan A.E. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.B.T. ile diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Mersin kavga tabanca

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