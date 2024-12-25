Mersin'de silahlı kavgada bir kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde A.E. (23), M.A. (21) ile aralarında husumet bulunan M.B.T. (20) ve yanındaki kişi tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan ve tabancanın da kullanıldığı kavgada A.E. ve M.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri M.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirdi. Bacağından yaralanan A.E. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.B.T. ile diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.