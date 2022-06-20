Mersin'de sulama havuzuna giren çocuk boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde sulama havuzuna giren 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Darıseki Mahallesi'ndeki sulama havuzuna giren Muhammed Halid Kır'ın boğulduğunu gören arkadaşı durumu ailesine bildirdi.

Çocuğu sulama havuzundan kurtaramayan ailenin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve dalgıç polisler sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu havuzdan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.



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