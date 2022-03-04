YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Tarım Kredi Kooperatiflerinin KoopGross marketi açıldı

Mersin'de Tarım Kredi Kooperatiflerinin KoopGross marketi açıldı

04.03.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Tarım Kredi Kooperatiflerinin KoopGross marketi açıldı

MERSİN (AA) - Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 10'uncu KoopGross marketi Mersin'de açıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, açılışta yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ülke genelinde çok özel hizmetler yaptığını söyledi.

Üreticinin ürünlerinin en iyi şekilde tüketiciye ulaştırılması için ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Su, "Üreticimiz ürününü daha değerli şekilde satmış, tüketicimiz de daha ucuz şekilde bu ürünlerden istifade etmiş oluyor. İşte bu köprüyü Tarım Kredi Kooperatiflerimiz kuruyor." dedi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım da gıda arzının çok önemli hale geldiğine dikkati çekti.

Yılın başında mağaza sayısında 700'ü geçtiklerini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yıl sonunda 1500 mağaza sayısına ulaşacağız. Mart sonunda 1000'i aşacağız. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu konusunda da ciddi manada destek sağlıyoruz. KDV konusunda gerekli mücadeleyi sürdürüyoruz. Bazen fiyat konusunda eleştiriler oluyor. 'Tarım Kredi Kooperatifleri hani ucuz olacaktı, çok da ucuz değil.' diyorlar ya, evet çok ucuz değiliz. Zaten çok ucuz olabilme şansımız yok. Eğer biz olmasaydık bu sene, bu fiyatlar burada kalmazdı. Çok daha yukarıda olurdu. Bu yüzden KoopGros formatımızla 10'uncu mağazayı açıyoruz. 3'üncü il olarak Mersin'e girdik. Diğer yerlerde de büyüyeceğiz."

Konuşmaların ardından marketin açılışı yapıldı, katılımcılar mağazadaki ürünleri inceledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdiNarenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi
Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıSivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldüİstanbul'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 4 Mart Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:02
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:45
Yatsı
19:59
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Kadınların en büyük kâbusu: İlk ilişki denemesinde ortaya çıkıyor

Kadınların en büyük kâbusu: İlk ilişki denemesinde ortaya çıkıyor

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Lezzeti efsane faydaları şahane! 40 hastalığa çare oluyor

Lezzeti efsane faydaları şahane! 40 hastalığa çare oluyor

İnsülin direncinde etkili 5 doğal öneri! Hemen kilo vermeye başlayın

İnsülin direncinde etkili 5 doğal öneri! Hemen kilo vermeye başlayın

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.