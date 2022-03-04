Mersin'de Tarım Kredi Kooperatiflerinin KoopGross marketi açıldı

MERSİN (AA) - Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 10'uncu KoopGross marketi Mersin'de açıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, açılışta yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ülke genelinde çok özel hizmetler yaptığını söyledi.

Üreticinin ürünlerinin en iyi şekilde tüketiciye ulaştırılması için ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Su, "Üreticimiz ürününü daha değerli şekilde satmış, tüketicimiz de daha ucuz şekilde bu ürünlerden istifade etmiş oluyor. İşte bu köprüyü Tarım Kredi Kooperatiflerimiz kuruyor." dedi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım da gıda arzının çok önemli hale geldiğine dikkati çekti.

Yılın başında mağaza sayısında 700'ü geçtiklerini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yıl sonunda 1500 mağaza sayısına ulaşacağız. Mart sonunda 1000'i aşacağız. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu konusunda da ciddi manada destek sağlıyoruz. KDV konusunda gerekli mücadeleyi sürdürüyoruz. Bazen fiyat konusunda eleştiriler oluyor. 'Tarım Kredi Kooperatifleri hani ucuz olacaktı, çok da ucuz değil.' diyorlar ya, evet çok ucuz değiliz. Zaten çok ucuz olabilme şansımız yok. Eğer biz olmasaydık bu sene, bu fiyatlar burada kalmazdı. Çok daha yukarıda olurdu. Bu yüzden KoopGros formatımızla 10'uncu mağazayı açıyoruz. 3'üncü il olarak Mersin'e girdik. Diğer yerlerde de büyüyeceğiz."

Konuşmaların ardından marketin açılışı yapıldı, katılımcılar mağazadaki ürünleri inceledi.

