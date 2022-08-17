Mersin'de telefon dolandırıcılığını polisin dikkati önledi

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde bir vatandaşın, telefonla görüştüğü dolandırıcıların hesabına 30 bin lira gönderme girişimi olayı fark eden polis ekiplerince engellendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Muşurup Caddesi'nde esnafa ziyarette bulundu.

Gezi sırasında tedirgin davranışlarından şüphelendikleri K.Y'nin yanına giden polis, vatandaşla sohbet etti.

Bankaya gittiği öğrenilen vatandaşın, kendisini telefonla arayarak "eşinin adına açılan hesaptan terör örgütüne para aktarıldığı"nı söyleyen kişilere inanıp altınlarını sattığını belirleyen polis, 30 bin liranın şüphelilerin hesabına aktarılmasını engelledi.

K.Y, dolandırılmasını önleyen ekiplere teşekkür etti.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz