YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de telefon dolandırıcılığını polisin dikkati önledi

Mersin'de telefon dolandırıcılığını polisin dikkati önledi

17.08.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de telefon dolandırıcılığını polisin dikkati önledi

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde bir vatandaşın, telefonla görüştüğü dolandırıcıların hesabına 30 bin lira gönderme girişimi olayı fark eden polis ekiplerince engellendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Muşurup Caddesi'nde esnafa ziyarette bulundu.

Gezi sırasında tedirgin davranışlarından şüphelendikleri K.Y'nin yanına giden polis, vatandaşla sohbet etti.

Bankaya gittiği öğrenilen vatandaşın, kendisini telefonla arayarak "eşinin adına açılan hesaptan terör örgütüne para aktarıldığı"nı söyleyen kişilere inanıp altınlarını sattığını belirleyen polis, 30 bin liranın şüphelilerin hesabına aktarılmasını engelledi.

K.Y, dolandırılmasını önleyen ekiplere teşekkür etti.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de kaçak silah ticareti iddiasına 4 gözaltıMersin'de kaçak silah ticareti iddiasına 4 gözaltı
Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal İzmir'de hayatını kaybettiYeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal İzmir'de hayatını kaybetti
Adana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandıAdana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık polis Mersin Anamur Altın

Mersin Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:25
Sabah
05:53
Öğle
12:51
İkindi
16:35
Akşam
19:38
Yatsı
21:01
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Yediğiniz an kas yapar

Yediğiniz an kas yapar

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.