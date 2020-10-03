Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin El Bab bölgesinde örgütün sözde "savaşçısı" olarak faaliyet yürüttüğü iddiasıyla haziran ayında gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan şüpheliye yönelik yeni bilgiler elde edildi.

Örgüt üyesi olduğuna yönelik alınan iki yeni ifade üzerine zanlı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

İkametine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

