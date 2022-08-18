Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, terör örgütünün kırsal kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddia edilen şüphelinin ülkeye giriş yaptığı belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yenişehir ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.
Aramalarda, dijital doküman ve materyal ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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