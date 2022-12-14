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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

14.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kimliği belirlenen şüpheliler M.A.A, G.E, E.M, M.A, M.A.R, A.A, S.M.M.A, M.M.M.A, Y.İ. ve M.A'nın, örgütün lojistik ve mali yapılanması içerisinde sözde "sorumlu" düzeyinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Çalışmalarda, zanlıların, çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı faaliyette bulundukları da tespit edildi.

Adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için şafak vakti dron destekli ve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, adresinde bulunamayan M.A.A. ve M.A.R'yi yakalama çalışması sürüyor.

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Lojistik Mersin Mali DEAŞ şafak operasyonu terör örgütü

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