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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda bir zanlı yakalandı

05.01.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda bir zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgüte üye olduğu tespit edilen şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri, önceden belirlenen adrese düzenlediği operasyonda zanlıyı yakaladı.

Adresteki aramada dijital malzemeler ve dokümanlar bulundu.

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