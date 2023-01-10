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Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

10.01.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Ocak'ta terör örgütü PKK/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, C.A, H.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de, 6 Ocak'ta PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalanmış, adreslerde 500 gram patlayıcı ve fünye ile örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, örgütsel kitaplar, çok sayıda silah, dijital materyal, kartuş ve fişek ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin operasyon terör örgütü

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