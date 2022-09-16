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Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 zanlı yakalandı

16.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG üyesi olduğu belirlenen 2 kadın zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonda, bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü de tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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