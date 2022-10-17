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Mersin'de ticari takside 1900 uyuşturucu hap ele geçirildi

17.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ticari takside 1900 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de ticari takside 1900 uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde motorize yunus ekibinin durdurduğu ticari takside 1900 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesine bağlı motorize yunus ekibi, Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1900 uyuşturucu hap ele geçirildi, S.B. ve B.E. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersin uyuşturucu hap ticari taksi

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