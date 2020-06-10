Mersin’de toplu taşımalarda virüs riskine karşı klimalar çalıştırılmıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarında, korona virüs riskine karşı klimaların çalıştırılmadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, klima yolu ile virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında klimalar çalıştırılmıyor.

Klima kullanımının virüsün yayılmasında bir etken olabileceği tehlikesi üzerine tedbiri elden bırakmayan görevliler, klima yerine doğal havalandırma yolu ile içerideki havayı temiz tutmaya çalışıyor.

Pencerelerin açık tutulması gerektiği konusunda Mersinliler’i uyaran Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli doktor Serhat Kandemir, vatandaşların klimaların açılması yönünde ısrar etmemesi gerektiğini söyledi.

“Klimalarımız iç hava ile çalışan klimalar”

Klimaların ortamdaki mevcut havayı mekan içinde dağıttığı için hijyenik olmadığını belirten doktor Kandemir, korona virüs salgınının başladığı günden bu yana Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma araçlarında her türlü tedbirin alındığını ifade etti. Kandemir, yeni tedbirlerden birinin de toplu taşıma araçlarında klimaların çalıştırılmaması olduğunu belirterek, havanın ısınmasına rağmen toplu taşıma otobüslerinde klimaların neden açılmadığı konusunda Mersinliler’i bilgilendirdi. Kandemir, “Bizim klimalarımız iç hava ile çalışan klimalar. Dolayısıyla içerideki havayı emiyor ve belirli bir sistemden geçirdikten sonra tekrar içeriye üflüyor. İşte eğer bir hastalık taşıyan birisi aracımızda seyahat ediyorsa, ondan damlacık yolu enfeksiyonuyla havaya saçılmış partikül, klimamız tarafından emilip tekrar otobüsün içine püskürtüldüğünde, o virüs tüm otobüsün içini kaplayabilmekte ve seyahat eden bütün vatandaşlarımıza bulaşabilme ihtimalini artırmaktadır. Bu sıcaklarda klimasız herhangi bir araçta, otomobilde bile seyahat etmemiz çok güç olabilir ama bu süreçte belirli şeylere biraz daha hassasiyet göstereceğiz” dedi.

Virüs damlacık yolu ile bulaştığı için toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşların, maske kullanımının yanı sıra konuşurken yüksek sesle, bağırarak konuşmamaya özen göstermeleri gerektiğini de vurgulayan Kandemir, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren girilen yeni normalleşme sürecine ilişkin de şunları söyledi; “Ama bu normalleşme 3-4 ay öncesi, yani korona virüs öncesi gibi olmayacak. Maske, mesafe ve hijyene mutlak suretle daha çok dikkat edeceğiz. Devletimizin bütün kurumları, bütün çalışanlar büyük gayretler içerisinde bu seviyeye geldik. Ülkemiz oldukça ucuz atlatıyor durumda ve Mersin olarak da yine hepimizin gayreti ile oldukça başarılı sonuç alınan, yani az vaka, az ölüm oranları ile oldukça iyi yerde. Dolayısıyla bu başarımıza gölge düşürmeyelim. Tabi bu başarının sağlanmasında en büyük pay da bu kurallara, uygulamalara uyan vatandaşlarımızın.”

“Pencereler açık halde seyahat edeceğiz”

Kandemir, alacakları tedbirler ile vatandaşların ikinci bir dalgalanmaya müsaade etmemeleri gerektiğini ifade ederek, bu dönemde doğal havalandırma yöntemlerinden biri olan pencerelerin açık tutularak, içeriyi serinletmenin daha sağlıklı olduğunu söyledi. Kandemir, “Kapılar hariç neredeyse bütün pencerelerin üzerinde küçük pencerecikler var. Bunlar açık halde seyahat edeceğiz ki, hiç olmazsa biraz daha içeride serinlik sağlayabilelim, dışarıdan taze ve temiz hava ile bu yolculuğumuzu tamamlayalım" diye konuştu.

