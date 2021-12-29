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Mersin'de trafik kazasında ölen öğrencinin cenazesi defnedildi

29.12.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de trafik kazasında ölen öğrencinin cenazesi defnedildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Mersin-Antalya kara yolunda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nefise Buruk'un cenazesi, yakınlarınca Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınıp Küstülü Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine, Buruk'un ailesi, yakınları, arkadaşları ve öğretmenleri ile Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Nefise Buruk'un cenazesi defnedildi.

Erdemli'de dün A.Y. idaresindeki 33 VNZ 60 plakalı kamyonet Mersin-Antalya kara yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan Nefise Buruk'a çarpmıştı. Lise öğrencisi Buruk yaşamını yitirmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

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