Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 2 kişiye 22 bin 911 lira ceza kesildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avladığı belirlenen 2 kişiye 22 bin 911 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını tespit etti.

Teknedeki 2 balıkçıya 22 bin 911 lira verildi.



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