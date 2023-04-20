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Mersin'de tutuklanan Büyükşehir Belediyesinin eski daire başkanına "PKK üyeliği" davası

20.04.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Eylül 2022'de gözaltına alınan ve "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan Gündeş hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK ve terör faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgi verilen 29 sayfalık iddianamede, sanığın aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Hakan Aktaş'ın da olduğu örgüt mensuplarıyla olan, örgütsel etkinliklerde çekildiği fotoğraflar da yer aldı.

İddianamede Gündeş'in, terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif olarak yer aldığı, silahlı örgüt mensuplarıyla örgüte katılım sağlamadan önce örgütün paçavralarının asılı olduğu alanda fotoğrafının bulunduğu belirtildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN AİLELERİNİ ZİYARET ETMİŞ

Sanığın, terör örgütü elebaşının posterleri önünde poz verdiğinin anlatıldığı iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"2014'te 'öz yönetimle özgür kimliğe' sloganıyla aday tanıtımı yapılan ve örgüt propagandasına dönüşen mitingde Bedrettin Gündeş'in, Abdullah Öcalan posteri altında, sözde örgüt bayrak flamaları eşliğinde örgüt destekli sloganlar atılarak aday tanıtımı gerçekleştirildiği, sözde değer ailesi ziyaretlerinde bulunarak kırsal alanda güvenlik güçlerimizce öldürülen örgüt mensuplarının ailelerine destek amaçlı ziyarette bulunduğuna dair fotoğrafların bulunduğu, şüphelinin bu kapsamda örgüt üyelerinin ailelerini ziyaretine iştirak ederek hem örgüt üyelerinin ailelerini hem de kırsalda eylemde bulunan örgüt mensuplarını örgütsel bağını güçlendirmek ve örgütten ayrılmalarını engellemek için eylemde veya faaliyette bulunduğu, terör örgütlerince önem atfedilen günlerde, örgüt güdümünde yayın yapan yayın organlarının çağrısı üzerine gerçekleşen örgüt propagandasına dönüşen eylemlere katıldığı, kırsal alanda silahlı faaliyet yürütürken öldürülen Kendal Koçer kod adlı Yusuf Çağlı isimli örgüt mensubunun örgüt çağrısı ile Mersin'deki cenazesine katıldığı tespit edilmiştir."

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN İŞLEM YAPILAN 364 KİŞİYLE TELEFON İRTİBATI SAPTANDI

Gündeş'in, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazelerine katıldığına yer verilen iddianamede, "Sanığın Avrupa üzerinden Kandil'e geçerek para aktardığı, yerel seçimler öncesinde Avrupa üzerinden Kandil'e gittiği yönündeki iddiaları destekler mahiyette yurt dışı çıkışları bulunduğu, gizli tanık beyanlarıyla yurt dışı çıkış kayıtlarının uyumlu olduğu, silahlı terör örgütü PKK/KCK kapsamında işlem yapılan 364 kişiyle telefon irtibatının bulunduğu, terör örgütü mensubu kişilerin belediyeye işe alımı konusunda telefon irtibatı bulunduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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