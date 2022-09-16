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Mersin'de üvey kızını öldüren kişi intihar etti

16.09.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de üvey kızını öldüren kişi intihar etti

Mersin'de üvey kızını öldüren kişi intihar etti

MERSİN (AA) - Toroslar ilçesinde, 15 yaşındaki üvey kızını tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Yalınayak Mahallesi'ndeki apartmandan silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmandaki bir dairede inceleme yapan ekipler, Hakan Uğur'un (48) üvey kızı Z.B’yi tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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