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Mersin’de uyuşturucu operasyonu

MERSİN HABERLERİ  | 07.07.2020 14:19 | Son Güncelleme

Mersin’de bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 810 adet captagon uyuşturucu hap ile birlikte çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müftü köprüsü civarında durumundan şüphelendiği R.M.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin’de bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 810 adet captagon uyuşturucu hap ile birlikte çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müftü köprüsü civarında durumundan şüphelendiği R.M. adlı şahsı durdurarak arama yaptı. Üzerinde 200 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüphelinin evinde yapılan aramada ise 610 adet captagon hap, 200 gram bonzai, 22 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 60 gram takoz esrar,
40 gram sıvı metamfetamin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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