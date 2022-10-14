Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, ilçede uyuşturucu hap satışı yapacakları tespit edilen A.O.C, C.C. ve C.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1146 sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.C. ve C.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.O.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

