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Mersin’de vatandaşlara fidan ve ağaç bakımı eğitimi

MERSİN HABERLERİ  | 15.06.2020 12:57 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde orman köylüsüne, fidan ve ağaç bakımı eğitimi verildiği bildirildi.Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ’Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları Eylem Planları’ kapsamında ağaçlandırması yapılarak faydalanma hakkı yörede yaşayan köylülere verilen Tozlu Mahallesi’ndeki orman köylüsüne, sahalardaki fidan ve ağaçların bakımı konusunda eğitim verildi.Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde, özellikle ceviz ve badem ağaçlarında budama, gübreleme, sulama, çeşit değiştirme aşısı ve zararlılarla mücadele konusunda bilgiler verildi.Arazi eğitimine Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Özdemir, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik elemanlar, şefler, mühendisler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mersin’de vatandaşlara fidan ve ağaç bakımı eğitimi

Mersin’in Erdemli ilçesinde orman köylüsüne, fidan ve ağaç bakımı eğitimi verildiği bildirildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ’Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları Eylem Planları’ kapsamında ağaçlandırması yapılarak faydalanma hakkı yörede yaşayan köylülere verilen Tozlu Mahallesi’ndeki orman köylüsüne, sahalardaki fidan ve ağaçların bakımı konusunda eğitim verildi.
Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde, özellikle ceviz ve badem ağaçlarında budama, gübreleme, sulama, çeşit değiştirme aşısı ve zararlılarla mücadele konusunda bilgiler verildi.
Arazi eğitimine Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Özdemir, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik elemanlar, şefler, mühendisler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mersin’de vatandaşlara fidan ve ağaç bakımı eğitimi

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