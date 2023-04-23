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Mersin'de yangında hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi defnedildi

23.04.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Toroslar ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 8 yaşındaki 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Mersin'de yangında hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi defnedildi

Dün, Buluklu Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ikinci katındaki Zeliha ve Engin Cesur çiftinin dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden kardeşler Egemen ve Nevzat'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından tören için Kaşlı Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, yangında hafif yaralanan anne Zeliha ile baba Engin Cesur, ailenin yakınları, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ile vatandaşlar katıldı.

Engelli olduğu öğrenilen iki kardeşin cenazesi, Toroslar İlçe Müftüsü Bayram Danacı'nın kıldırdığı namazının ardından toprağa verildi.

Yangında ağır yaralanan üçüzlerden Nisa'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Toroslar ilçesindeki apartmanda dün çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. İkamete giren ekipler, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen ve Nevzat'ın öldüğünü, Nisa Cesur'un ise ağır yaralandığını belirlemişti. Anne Zeliha Cesur da yangında hafif yaralanmıştı.

Mersin'de evde çıkan yangında üçüz kardeşlerden 2'si öldü 1'i ağır yaralandı

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