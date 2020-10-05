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Mersin'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı

MERSİN HABERLERİ  | 05.10.2020 16:00 | Son Güncelleme

Mersin'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki çalılık yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı.

Kocahasanlı Mahallesi Çatırık mevkisindeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye eri, yangına müdahale sırasında alevlerin arasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti. İtfaiye erinin yaralanmadan kurtardığı kaplumbağa doğaya salındı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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