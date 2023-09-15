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Mersin'de yaş meyve zararlılarına karşı bahçelere faydalı böcek salındı

15.09.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de narenciye başta olmak üzere yaş meyvelere zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında faydalı böcek salımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bahçesinde, Akdeniz meyve sineğinin büyük oranda yok edilmesine yönelik üretilen faydalı böceğin doğaya bırakılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, özellikle yaş meyve üretiminde zararlılara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadele çerçevesinde on binlerce kısırlaştırılmış Akdeniz meyve sineğinin ve faydalı böceğin doğaya bırakıldığını söyledi.

Ürün verimi ve kalitesine zarar veren Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele ederken doğal yöntemleri kullanmayı amaçladıklarını ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Kimyasal ilaçlar, ürünler üzerinde kalıntı bırakabiliyor. Bu da ürünün hem iç hem de dış piyasada pazarlanması konusunda engel teşkil edebiliyor. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri, öngörüleri ve talimatları doğrultusunda ürün arz güvenliğini bu manada sağlamak adına bu tür mücadeleler gerçekleştiriliyor. Bugün Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ve İzmir Bornova Zirai Mücadele Enstitüsünün müşterek çalışması, bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirildi."

Pehlivan, pilot bölgede başlayan kısır ve faydalı böcek salım işleminin yaygınlaştırılarak sürdürüleceğini dile getirdi.

TAGEM Genel Müdürü Metin Türker de faydalı böceklerin gelecek dönemdeki çalışmalar açısından önem arz ettiğini belirterek sektörün ihtiyacının karşılanması için yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türker, "Bugün itibarıyla faydalı böcekte 6 milyon, kısır böcekte 5 milyon haftalık üretimdeyiz. Yıl sonuna kadar kısır böcekte 10 milyon, önümüzdeki yıl ise 100 milyon olarak üretim hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından böcekler meyve bahçelerine salındı.

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