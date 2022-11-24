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Mersin'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

24.11.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Mut-Silifke kara yolunda otobüsün kaldırılması için çalışma yapılıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'dan Diyarbakır'a giden Aziz Güler idaresindeki 42 RH 300 plakalı yolcu otobüsü, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan Mut-Silifke kara yolunun Karadiken mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Otobüsün yan yattığı kazada 8 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl de kazayla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Öte yandan, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Mut-Silifke kara yolunda otobüsün kaldırılması için çalışma yapılıyor.

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Mersin Mut otobüs yaralı yolcu

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