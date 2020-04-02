Mersin'de zihinsel engelli kişinin darbedildiği iddia edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde zihinsel engelli adamı darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.Y, Kurtsuyu Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki zihinsel engelli N.B'yi bakkala gönderdi.

Henüz belirlenemeyen nedenle A.Y'nin darbetmesi sonucu N.B'nin burun ve sırtında morluklar oluştu.

Morlukların fark edilmesi üzerine N.B'nin ailesi A.Y'den şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

İfadesinin ardından A.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mut Sosyal Hizmetler Müdürü Halil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

