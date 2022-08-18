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Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

18.08.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten birinin öldüğü, 2'sinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Özlüce Mahallesi'nde, dün, av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten R.D'nin (46) yaşamını yitirdiği, H.D. (42) ve A.D'nin (40) yaralandığı kavgayla ilgili jandarmaya teslim olan şüpheli M.G'nin ardından, ekipler ifadelerden yola çıkarak zanlı Ü.G'yi de yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, yaralılar H.D. ve A.D'nin Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tarsus ilçesinde, dün, Özlüce Mahallesi'nde yaşayan M.G. ile evinin damında görüştüğü R.D, H.D. ve A.D. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüş, M.G'nin av tüfeğiyle ateş ettiği 3 kardeş yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan R.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından kaçan M.G. de jandarma karakoluna teslim olmuştu.

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