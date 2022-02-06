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Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi

06.02.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören bölgelerdeki badem ağaçları çiçek açtı.

İlçede geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında tarımsal alanların zarar gördüğü Işıklı Mahallesi'nde, badem ağaçlarının çiçek açması bölgedeki üreticileri sevindirdi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere, bölgedeki badem ağaçlarının büyük bölümünün orman yangınlarında zarar gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 300 bine yakın badem ağacı var. Yangınlardan dolayı çok sayıda ağacımız zarar gördü. Çiftçimiz yine de umutlu ve mutlu. Çiçekler meyveye döndüğünde daha da mutlu olacaklar." dedi.

- "Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz"

Işıklı Mahallesi Muhtarı Zafer Can da badem ağaçlarının çiçek açmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Geçen seneki büyük yangın felaketinde ağaçlarımızın yüzde 80'i yandı. Devletimiz bize fidan, gübre, damlama sulama sistemi ve havuz brandası desteği verdi. Bu çiçekler de bize umut oldu. Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz çünkü bizim en büyük gelir kaynağımız." ifadelerini kullandı.

Silifke ilçesinde, geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alınmıştı. Yangında tarımsal alanlar da zarar görmüştü.

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