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Mersin’den deprem bölgesinde sağlık çalışanlara malzeme desteği

14.03.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, deprem bölgesinde canla başla mücadele veren sağlık çalışanlarına steteskop ve önlük desteğinde bulundu.

Mersin’den deprem bölgesinde sağlık çalışanlara malzeme desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşanılan deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını unutmadı. Doktor ve sağlık çalışanlarına steteskop ile önlük desteğinde bulunulduğu belirtildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetimi Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, amaçlarının depremzede yurttaşlar için gece-gündüz demeden koşturan sağlık çalışanlarına, bir nebze de olsa moral verebilmek olduğunu söyledi.

Bakır, "Bölgedeki doktorlarımızın ve sağlık ekiplerinin eksiklerini ve ihtiyaçları olan malzemeleri tespit etmeye çalıştık. Sağlık çalışanlarına steteskop ve önlük desteğinde bulunduk. Bölgedeki doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla bugün Adıyaman’dayız. Sonraki dönemlerde de diğer afet bölgelerindeki hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu göstermek adına, ziyaretlerimize devam edeceğiz" dedi.


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