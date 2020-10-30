Mersin’den İzmir’e yardım eli

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 kişilik itfaiye ekibinin, İzmir’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım için yola çıktığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir’deki deprem haberinin ardından harekete geçen İtfaiye Dairesi Başkanlığı, depremin en az hasarla atlatılabilmesi için 4 araç, 2 K9 arama kurtarma köpeği ve gerekli ekipmanlardan oluşan 15 kişilik ekibi İzmir’e gönderdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdür Vekili Zeki Karakaya, “İzmir’den büyük bir deprem haberi aldık. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in talimatıyla arama kurtarma ekibi olarak İzmir’e doğru çıkış yapıyoruz. 4 araç, 15 personel, aynı zamanda iki K9 arama kurtarma köpeğimizle gidiyoruz. Buradaki çalışmamız bir ekip çalışmasıdır. Orada bize verilen görevi en iyi şekilde yapıp, belediyemizi temsilen disiplinli bir şekilde çalışarak tekrar şehrimize döneceğiz” dedi.

