MERSİN (AA) - Mersin'e yasa dışı yollarla geldikleri belirlenen 66 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı yabancı uyrukluların kente yasa dışı yollarla geldiği tespit edildi.

Yapılan çalışmayla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 66 yabancı uyruklu yakalandı.

Bu kişileri yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırma planı yaptıkları ileri sürülen 3 organizatör de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

