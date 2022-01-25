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Mersin'in ilçelerinde kar etkili oluyor

25.01.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in ilçelerinde kar etkili oluyor

​​​​​​MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde kar devam ediyor.

Kentin sahil kesiminde olan ilçeleri uzun aradan sonra görülen karla beyaza büründü.

Yağış nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yollar, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Görevliler, sürücüleri araçlarında gerekli ekipmanı bulundurmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, kırsaldaki mahallelerin kapanan yollarını açmak için karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirtti.

Silifke'de de etkili olan yağışın ardından çocuklar kar topu oynadı.

İlçeye bağlı yüksek kesimlerde ekipler kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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