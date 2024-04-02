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  4. Mersin’in Mut ilçesinde ilk defa kadın adaylar muhtar seçildi

Mersin’in Mut ilçesinde ilk defa kadın adaylar muhtar seçildi

İHA İHA
02.04.2024 09:52
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Mersin’in Mut ilçesinde iki kadın muhtar adayı seçimleri kazandı.

Mersin’in Mut ilçesinde ilk defa kadın adaylar muhtar seçildi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı olan Fatma Ayan Uca (59), yapılan seçimde 120 oydan 63’ünü alarak erkek rakibini geride bırakıp Tuğrul Mahallesi’ne muhtar seçildi.

Fatma Dorla ise (49) erkek muhtar adayı karşısında 244 oyun 125’ini alarak Çömelek Mahallesi’nde muhtar seçildi. Uca ve Dorla böylece Mut ilçesinin ilk kadın muhtarı oldu.

Muhtar seçildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Uca ve Dorla, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde çıkmış olduğum muhtarlık yolunda bizi yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerine yürekten teşekkür ediyoruz. Devlet, kamu ve kuruluş imkanlarından yararlanarak mahallemiz için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız" dediler.

Mersin’in Mut ilçesinde ilk defa kadın adaylar muhtar seçildi

Yerel Seçim 2024


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