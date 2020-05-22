Mersin'in turistik mağara ve obruklarında düzenleme yapılacak

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, kenttin en önemli turizm alanlarından Cennet-Cehennem Obrukları, Astım Mağarası ve Gilindire Mağarası'nda iyileştirme çalışmalarının yapılacağını bildirdi.

Çukurova Kalkınma Ajansınca (ÇKA) yürütülen 2020 yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı kapsamındaki "Cennet - Cehennem Ören Yeri 2. Etap ve Astım Mağarası Çevre Düzenlemesi" ile "Gilindire Mağarası" projeleri için Valilikte imza töreni düzenlendi.

Vali Su, yaptığı konuşmada, kent turizmine katkı sağlayacak iki önemli fizibilite raporu projesini imzalayarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Mersin'in önemli tarihi ve turistik yapılara ev sahipliği yaptığına işaret eden Su, "İlimiz turizm açısında açık hava müzesi konumunda. Çok önemli tarihi ve turistik değerlerimiz var. Bunlardan birisi Cennet-Cehennem ören yeri ve yakınlarındaki Astım Mağarası, diğeri de Gilindire Mağarası. Her ikisi de dünya harikası yerler." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ÇKA'nın destekleriyle Cennet-Cehennem Obrukları'nda yenileme çalışmalarının yapıldığını bildiren Su, şöyle devam etti: