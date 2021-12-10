Mersinli tantuni ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MERSİN (AA) - Mersin'deki tantuni ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen tantuni ustaları, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Tantuni ustası Ferhat Sönmez, yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", haberde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesini oyladı.

Kadem Şimşek ise sporda Sefa Karacan'ın "Renklerin dansı", haberde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafına oy verdi.

Mahir Bozan da sporda Gökhan Balcı'nın "El ense", yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", haberde ise Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" adlı fotoğrafını seçti.

Oylamaya katılmaktan memnuniyetlerini dile getiren tantuni ustaları, oylamada çok güzel fotoğrafların yer aldığını belirtti.



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