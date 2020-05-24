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Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.05.2020 21:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Mert Çetin'in transferi için Fenerbahçe'de, sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nun devrede olduğu öğrenildi. Transferin kiralık olarak sonuçlanması bekleniyor.

Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi

Koronavirüs nedeniyle antrenmanlara zorluklarla devam eden Süper Lig takımları; bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da Fatih Terim2in özellikle kadrosunda görmek istediği Roma'nın genç oyuncusu Mert Çetin için Fenerbahçe cephesinden flaş bir hamle geldi.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ!

Bu sezon sonu Fenerbahçe'de sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'ndan Mert Çetin hamlesi geldi. Bu transferde devreye girerek hem Roma, hem de Mert Çetin ile görüşerek Fenerbahçe'nin transferde öne geçmesini sağlayacak.

ROMA'NIN ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak istediği 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Roma'nın da yeni sezon için sarı lacivertli kulübe öncelik vereceği belirtildi.


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