Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi

Koronavirüs nedeniyle antrenmanlara zorluklarla devam eden Süper Lig takımları; bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da Fatih Terim2in özellikle kadrosunda görmek istediği Roma'nın genç oyuncusu Mert Çetin için Fenerbahçe cephesinden flaş bir hamle geldi.
Bu sezon sonu Fenerbahçe'de sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'ndan Mert Çetin hamlesi geldi. Bu transferde devreye girerek hem Roma, hem de Mert Çetin ile görüşerek Fenerbahçe'nin transferde öne geçmesini sağlayacak.
Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak istediği 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Roma'nın da yeni sezon için sarı lacivertli kulübe öncelik vereceği belirtildi.
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