Mert Çetin'in transferinde duyurulan kayıp kız bulundu

Roma kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Harika haber! Bulundu! Roma'nın 6 gün önce transfer anonsunda gösterdiği kayıp genç kız, İngiltere'nin Londra şehrinde güvenli ve iyi bir şekilde bulundu" ifadeleri kullanıldı.
İtalyan ekibi, 16 Ağustos'ta Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Mert Çetin'in transferini açıklamış, sosyal medya hesabından da bugün bulunan kızın resmini yayınlamıştı.
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