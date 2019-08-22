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Mert Çetin'in transferinde duyurulan kayıp kız bulundu

İTALYA HABERLERİ  | 22.08.2019 19:41 | Son Güncelleme

Kadrosuna kattığı oyuncuları, kendisinden haber alınamayan kişilerin fotoğrafları ile duyuran Roma'nın, Mert Çetin'in transferinde resmini paylaştığı kayıp genç kız bulundu.

Mert Çetin'in transferinde duyurulan kayıp kız bulundu

Roma kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Harika haber! Bulundu! Roma'nın 6 gün önce transfer anonsunda gösterdiği kayıp genç kız, İngiltere'nin Londra şehrinde güvenli ve iyi bir şekilde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

İtalyan ekibi, 16 Ağustos'ta Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Mert Çetin'in transferini açıklamış, sosyal medya hesabından da bugün bulunan kızın resmini yayınlamıştı.

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roma Mert Çetin

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