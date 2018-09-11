Mert Fırat, eşi İdil Fırat'ı gelinlikle ilk gördüğü anı paylaştı

Oyuncu Mert Fırat, iş insanı Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat ile 8 Eylül akşamı Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünya evine girmişti. Ünlü çift düğün sonrasında işleri nedeniyle balayını ertelemişti.

Düğünden 3 gün sonra ise Mert Fırat, eşi İdil Fırat'ı gelinlikle ilk gördüğü anda çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Mert Fırat paylaşımında düğünde emeği geçenlere ve mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara tek tek teşekkür etti. Ünlü oyuncunun paylaşımı bir kaç saat içinde 150 binden fazla beğeni aldı.





