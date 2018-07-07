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Mert Fırat İdil Fırat'ı istemeye gitti! İşte kız isteme töreninden ilk fotoğraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2018 16:37 | Son Güncelleme

Mert Fırat, 2.5 aydır birlikte olduğu İdil Fırat’ı ailesinden istedi. Ağustos ayının ikinci haftasında evlenmeyi planlayan çiftin sözlendiği öğrenilmişti. Törenden ilk fotoğraflar ortaya çıktı...

Mert Fırat İdil Fırat'ı istemeye gitti! İşte kız isteme töreninden ilk fotoğraf

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat, evliliğe giden yolda ilk adımı attı.

Ağustos ayının ikinci haftası nikah masasına oturmayı planlayan çiftin, geçtiğimiz hafta İdil Fırat’ın ailesinin İstanbul’daki evinde sözlendiği ortaya çıkmıştı.

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Kız isteme merasiminden sonra ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Çiftin aile arasında düzenlenen kız isteme merasimine Sezen Aksu da katıldı.

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Aşıkların Mert Fırat’ın başrolünü oynadığı, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin seti başlamadan önce düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat İdil Fırat

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