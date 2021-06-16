Mert Günok adım adım Trabzonspor'a

EURO 2020 sonrasında Uğurcan Çakır'ın satışına kesin gözüyle bakılırken, Bordo-Mavililer'de kaleci arayışları da başlamıştı. Uzun süredir listenin en üst sırasında ismi yazan Mert Günok için görüşmeleri bizzat teknik direktör Abdullah Avcı'nın yürüttüğü öğrenildi.

Başakşehir'de12 yıl hoca olarak çalışan Avcı, yönetimle ikili ilişkilerini kullanarak, Turuncu Lacivertliler'den transferde kolaylık istiyor.

BEŞİKTAŞ'A RAĞMEN TRABZONSPOR

32 yaşındaki eldivende Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Avcı faktörü nedeniyle Trabzonspor'a sıcak bakıyor. Bu konudaki fikrini de yönetime ileten Mert Günok artık transferin sonuçlanmasını bekliyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor yönetimiyle her konuda anlaşma sağlayan Mert Günok'un, Başakşehir ile bonservis sorununu çözmesinin ardından resmi imzalar atılacak.



