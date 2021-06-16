SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Mert Günok adım adım Trabzonspor'a

Mert Günok adım adım Trabzonspor'a

16.06.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır'ın olası ayrılığı sonrasında kaleyi eski öğrencisi Mert Günok'a emanet etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda tecrübeli hoca, Mert için Turuncu-Lacivertliler'le görüşmeleri bizzat yürütüyor, 12 yıl çalıştığı Başakşehir'den kolaylık istiyor.

Mert Günok adım adım Trabzonspor'a

EURO 2020 sonrasında Uğurcan Çakır'ın satışına kesin gözüyle bakılırken, Bordo-Mavililer'de kaleci arayışları da başlamıştı. Uzun süredir listenin en üst sırasında ismi yazan Mert Günok için görüşmeleri bizzat teknik direktör Abdullah Avcı'nın yürüttüğü öğrenildi.

Başakşehir'de12 yıl hoca olarak çalışan Avcı, yönetimle ikili ilişkilerini kullanarak, Turuncu Lacivertliler'den transferde kolaylık istiyor.

BEŞİKTAŞ'A RAĞMEN TRABZONSPOR

32 yaşındaki eldivende Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Avcı faktörü nedeniyle Trabzonspor'a sıcak bakıyor. Bu konudaki fikrini de yönetime ileten Mert Günok artık transferin sonuçlanmasını bekliyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor yönetimiyle her konuda anlaşma sağlayan Mert Günok'un, Başakşehir ile bonservis sorununu çözmesinin ardından resmi imzalar atılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildiAhmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Erol Bulut, Cisse'yi transfer ediyor

Erol Bulut, Cisse'yi transfer ediyor

Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Galatasaray'ın rakibi belli oldu

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki ikinci sınavı

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki ikinci sınavı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galler maçı öncesi kötü haber

Galler maçı öncesi kötü haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Eriksen için etten duvar ördüler!

Eriksen için etten duvar ördüler!

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.