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Mert Günok'tan şampiyonlar ligi yorumu! ''İmkansız değil...''

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 23:15 | Son Güncelleme

Başakşehir kalecisi Mert Günok, Manchester United maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Günok'tan şampiyonlar ligi yorumu! ''İmkansız değil...''

Başakşehir kalecisi Mert Günok, Manchester United karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Mert Günok maç sonu açıklamasında; "Bugün tarihi bir gün oldu. Biz bu oyunun ve galibiyetin sinyallerini Leipzig ve Paris maçlarında verdik. Zor grup çektik ama imkansız değil. Önceki maçlada gol yollarındaki sıkıntı yüzünden galibiyetleri kaçırdık. Bugün pozisyonları değerlendirip iyi savunma yapınca kazandık. Milli maç gibi bir maça çıktık. Ülke puanı için de önemli bir galibiyet oldu. Burada kalmamak gerekiyor. Bugün galip gelmesini bildik. Bu bizim için güzel motivasyon oldu. Yine güzel takım oyunu sergilersek hiçbir şey imkansız değil." dedi.

Tecrübeli kaleci açıklamalarının devamında; "İkinci golde Demba Ba atladıktan sonra Edin en iyi bildiği işi yaptı. Top ona gelince gol olacağını hissettim. Darısı nice daha bol gollere." dedi.

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